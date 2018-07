Stiri pe aceeasi tema

- Grecii se zbat intre soc si indignare dupa incendiile devastatoare care au luat cel putin 81 de vieti. In plus, aproape 200 de persoane au fost ranite si nimeni nu stie nimic despre alti 40 de...

- Echipele de interventie continua sa caute, joi, supravietuitori in zonele mistuite de flacari si pe mare, in cea de-a treia de la un incendiu devastator ce a pustiit localitatea Mati de pe coasta Greciei si a lasat in urma cel putin 81 de morti,

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a prezis incendiul care s-a abatut asupra Greciei și in urma caruia mulți oameni și-au pierdut viețile. Pe 14 iulie, Maria a scris pe blog-ul ei despre un incendiu. „In aceasta noapte in timp ce scriam aici pe BLOG, deși eram cu ochii pe monitor, vad in spatele meu inspre…

- Cel puțin 60 de persoane au murit și alte cel puțin 172 au fost ranite in urma incendiilor de vegetație izbucnite in apropiere de Atena. Oamenii s-au refugiat in mare, iar bilanțul morților este in creștere. (Promotiile zilei la monitoare) Evangelos Bournous, primarul oraselului Rafina, a declarat ca…

- Incendiu de proporții pe coasta Greciei. Zeci de familii au fost obligate sa iși paraseasca locuințele, iar voluntarii s-au alaturat echipajelor de pompieri care incearca sa stinga focul. Coloana de fum a ajuns deasupra Atenei innegrind cerul capitalei. Peste 70 de pompieri, dotati cu 30 de autospeciale…

- Un autocar romanesc cu 48 de pasageri la bord a fost implicat joi (7 iunie) intr-un accident in apropiere de roasul Vidin din Bulgaria. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Sofia s-a deplasat la locul accidentului și la spitalul la care au fost transportate persoanele ranite pentru…

- Cristian Țopescu este internat la Spitalul Elias, din Capitala, suferind de mai multe afecțiuni cornice. Fiica sa, și ea realizatoare de emisiuni, a scris un mesaj de susținere pentru parintele ei. Aceasta și-a incurajat tatal, cerandu-i sa lupte cu boala. „Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viața…