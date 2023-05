Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul conducea cu viteza pe o șosea din America, fiind oprit de catre polițiștii rutieri. Pentru a scapa de acuzații, el a incercat sa il faca raspunzator pe propriul caine. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- A fost deschis dosar de moarte suspecta in Dimbovița, dupa ce un baiat, in varsta de 14 ani, a fost gasit mort. Copilul fusese dat disparut, iar la scurt timp a fost gasit fara viața intr-un lac din apropierea unei balastiere.

- Dupa moartea baiețelului roman Raul, in varsta de 9 ani, multe intrebari raman fara raspuns. De exemplu, cum de nu s-a dat alarma cand acesta a incetat sa mai mearga la școala? Deoarece baiatul nu avea domiciliu oficial, era in afara controlului invațamantului obligatoriu. Mai mult, școlile au de-a…

- Au aparut noi amanunte in cazul șocant petrecut noaptea trecuta intr-un apartament din Alba Iulia, in care un tata și fiul lui, in varsta de un an au gost gasiți spanzurați. Politistii ancheteaza o posibila crima, urmata de o sinucidere, iar primele date ale legiștilor spun ca micuțul a fost ucis la…

- Scene incredibile s-au derulat duminica seara pe Bulevardul I.C. Bratianu, din municipiul Targoviște. Un șofer de 37 de ani, din Prahova, a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Mai mult de atat, dupa ce a fugit de oamenii legii, barbatul a incercat sa se ascunda in curtea unui targoviștean.…

- Treizeci si cinci de persoane au fost retinute dupa ce au aruncat cu sticle incendiare si pietre in agenti in timpul unui protest violent la un nou centru de pregatire a politiei, care se construieste in Atlanta si care a mai fost scena unor demonstratii violente anterioare ce au dus la moartea unui…

- Un barbat a ramas intr-o balta de sange dupa ce a fost lovit cu parii de vecina și fiul acesteia. Cei doi s-ar fi razbunat dupa ce victima ar fi agresat-o pe femeie cu puțin timp inainte. Caz grav in Buduș, aseara. Un barbat a fost lasat intr-o balta de sange, in propria curte, de vecina și fiul acesteia.…