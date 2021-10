Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar american de stat Colin Powell, prima persoana de culoare care a deținut aceasta funcție, a murit din cauza complicațiilor date de COVID, a anunțat familia sa, potrivit CNN. Colin Powell avea 84 de ani. El a fost șeful diplomației americane pe parcursul mai multor administrații republicane.…

- Inca sapte gorjeni au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1008 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;11973 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10976 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca patru cadre didactice din judetul Olt si alte trei din Mehedinti au decedat dupa ce s-au infectat cu SARS-CoV-2, ministrul explicand ca aceste decese au avut un impact asupra deciziilor unor scoli care au cerut trecerea la invatamantul online. "Vreau…

- HCC Alba Iulia trece cu TOTUL in ONLINE, din cauza cazurilor de COVID-19 din randul elevilor sai HCC Alba Iulia trece cu TOTUL in ONLINE, din cauza cazurilor de COVID-19 din randul elevilor sai Din cauza evoluției negative a cazurilor COVID-19 din interiorul instituției, Colegiul Național „Horea, Cloșca…

- TRAGEDIE in plin val 4: Un copil cu varsta de un an și un altul cu varsta de 7 ani au murit din cauza Covid-19 TRAGEDIE in plin val 4: Un copil cu varsta de un an și un altul cu varsta de 7 ani au murit din cauza Covid-19 Doi copii din Romania, care prezentau și alte comorbiditați, au decedat ca urmare…

- Cristina, o asistenta in varsta de 34 de ani, infectata cu COVID, a murit la spitalul de Urgența Baia Mare. O femeie in varsta de doar 34 de ani a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca, asistenta medicala, nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv […] Source

- Ciclista neozeelandeza Olivia Podmore, specializata in probele pe velodrom, a incetat din viata la doar 24 de ani, a anuntat Uniunea Ciclista Internationala (UCI), prin intermediul presedintelui sau, David Lappatient, informeaza Agerpres.Olivia Podmore a fost prezenta la Jocurile Olimpice…

- Un grav accident rutier in care care și-au pierdut viața doi copii de 3 ani, respectiv, 14 ani, s-a produs, duminica, intre localitațile Tarlungeni si Budina, din județul Brașov. Este tragedia unei familii care se intorcea de la targ cu atelajul bunicului in care se aflau 3 nepoți: cele doua fetițe…