- O fetița, in varsta de 12 ani, a fost ucisa cu sange rece de propriul tata, dupa ce a supraviețuit cutremurelor din Turcia. Barbatul a trecut prin clipe de coșmar pentru ca și-a pierdut familia, o soție și doi copii, din cauza seismelor puternice.

- Un barbat care și-a pierdut soția și cei doi copii in cutremurul din luna februarie, din Turcia și-a impușcat in cap fiica supraviețuitoare, in varsta de 12 ani. Dupa aceea, s-a sinucis.

- Un tata care și-a pierdut soția și doi copii in cutremurele din Turcia și-a impușcat in cap fiica supraviețuitoare a seismului, in varsta de 12 ani, apoi s-a sinucis. Barbatul ar fi suferit de depresie.

- O fetița de 8 ani care a supraviețuit cutremurului din Turcia a fost salvata dintr-un iaz inghețat și a primit un ursuleț de pluș nou, dupa ce a cazut in apa cand a incercat sa recupereze o jucarie pierduta. Scafandrii au observat luni (20 februarie) copilul care se zbatea in apa in parcul Hurriyet…

- Clubul Sportiv Universitar din Suceava anunta ca a fost gasit trupul neinsufletit al fostului jucator Cemal Kutahya. Acesta a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul care a avut loc in urma cu o saptamana in Turcia. Potrivit impresarului sau, au fost gasite si trupurile baietelului si sotiei lui…

- 3 cetațeni moldoveni, o femeie in varsta de 36 de ani și 2 copii minori, membri ai aceeași familii, au fost gasiți morți in localitatea Hatay, in urma cutremurului devastator din Turcia. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe de la Chișinau.

- O fetița nou-nascuta a fost scoasa in viața dintre daramaturile unei case din nordul Siriei, dupa ce rudele au gasit-o inca legata cu cordonul ombilical de mama ei, care a murit in cutremurul masiv de luni, relateaza The Guardian.

- Mai mulți copii au fost recuperați in viața de salvatorii din Turcia dupa zeci de ore in care au fost prinși sub darimaturi, in zonele grav afectate de cutremurul din 6 februarie, relateaza Al Jazeera, care citeaza presa turca, noteaza Libertatea. Printre aceștia se numara o fetița de 12 ani din provincia…