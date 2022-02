Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 66 de ani a murit duminica, dupa ce a fost injunghiat de fiul sau, de 38 de ani, in incinta unei societati comerciale din municipiul Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politistii au fost sesizati prin 112 despre un conflict intre doua persoane, intr-o…

- Unsprezece persoane au fost retinute, marti, in urma unor perchezitii desfasurate de politistii din Ialomita si Calarasi la persoane suspectate de furturi din depozitele unor societati comerciale, cu un prejudiciu de aproximativ 200.000 de euro. Potrivit IPJ Ialomita, politistii, cu sprijinul luptatorilor…

- In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, cu sprijinul luptatorilor de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Calarași, Buzau și Constanța, pun in executare 19 mandate de percheziții domiciliare, in județele Ialomița și Calarași. Perchezițiile…

- In cursul zilei de 3 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat in flagrant 3 persoane, de 17, 23 respectiv 35 de ani, in timp ce demontau materiale feroase și neferoase de la utilajele aflate in incinta unui punct de lucru al unei societați comerciale situata pe DJ 204…

- Doi tineri din Campeni ar fi FURAT 3 300 de lei dintr-o societate comerciala, dupa ce au patruns in incinta ei. Au fost reținuți de polițiști Doi tineri din Campeni ar fi FURAT 3 300 de lei dintr-o societate comerciala, dupa ce au patruns in incinta ei. Au fost reținuți de polițiști Polițiștii din Campeni…