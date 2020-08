Stiri pe aceeasi tema

- Limba este cel mai frumos tezaur a unui popor. Cu așa mesaj vine primarul general Ion Ceban cu ocazia Zilei Naționale a Limbii. Ceban afirma ca prin limba vorbita putem determina idealurile, istoria și cultura unui neam. „Stramoșii ne-au lasat o limba frumoasa, iar in vremuri au perfecționat-o și noi…

- Ziua Limbii Romane este o sarbatoare a spiritului romanesc, declara presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, indiferent de adaosuri, ciuntiri, neologisme. „Limba este ca un organism viu care se naste, creste, se dezvolta, imbatraneste si moare odata cu poporul care a creat-o si caruia…

- Ziua Limbii Romane este o sarbatoare a spiritului romanesc, pentru ca ea este efigia cea mai pregnanta a romanilor si ramane viata noastra ca popor, declara presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, in opinia caruia Limba romana are puterea de a ramane ea insasi, in ciuda variatelor influente.

- Ziua Limbii Romane este o sarbatoare a spiritului romanesc, pentru ca ea este efigia cea mai pregnanta a romanilor si ramane viata noastra ca popor, declara presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, in opinia caruia Limba romana are puterea de a ramane ea insasi, in ciuda variatelor influente.…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru, critica propunerea de eliminarea a studiului limbii latine din gimnaziu. Fostul lider PSD afirma ca este vorba despre o lipsa de interes in pastrarea identitații naționale. STIRIPESURSE.RO a abordat subiectul intr-un interviu exclusiv cu președintele Academiei…

- (Pledoarie in vreme de COVID-19) Zilele acestea, spațiul virtual s-a metamorfozat intr-o imensa gazeta.O neprețuita marturisire ne este lasata pe pagina sa de Facebook de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, admirabil istoric, profesor, dar mai ales patriot roman, un adevar crud transformat…

- Recent, a aparut, sub auspiciile Academiei Romane, numarul pe lunile aprilie-iunie al Revistei de stiinta si cultura ”Limba romana”, editata la Chisinau. In materialul ce deschide numarul, ”De la Podul de Flori la Podul Indolentei”, Alexandru Bantos, redactorul-sef al revistei, arata cum ”Dorința de…

- "Ceea ce vreau sa spun foarte clar pentru elevi si pentru parinti este faptul ca la etapa speciala organizata fie pentru Evaluarea Nationala, fie pentru examenul de Bacalaureat probele se recunosc daca cumva elevul a participat la una dintre ele. Deci este foarte important sa stie elevul si parintele…