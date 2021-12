Un Târg de Crăciun lăsat de izbeliște Un Targ de Oameni gospodari, in buricul municipiului, organizat de cele mai competente instituții județene și locale, care au lasat naturii grija de a curața zapada, noroc ca avem temperaturi pozitive. Recomandare pentru diseara: cizme de cauciuc. Daca cineva s-ar fi ingriji sa adune zapada din zona ”de targ”, probabil nu am fi avut asemenea probleme. Din pacate, autoritațle competente fac in aceste zile salubrizari culinare la diverse ”pomeni ale porcilor”. Cu ajutorul naturii, pana diseara zapada se topește, e mai ieftin și profitabil: apa se infiltreaza in pasaj, in zona de muzee sau se adapostește… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

