Stiri pe aceeasi tema

- Un tanEr de 20 ani i"i acuzE mama "i tatEl cE l-au bEtut, infometat "i trimis cu for:a la muncE. BEiatul sus:ine cE toatE via:a lui a fost tratat ca un sclav in propria familie, ba chiar l-ar fi obligat sE se prefacE bolnav mintal.

- Judecatorii au decis ca femeia in varsta de 40 de ani sa fie plasata sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea va fi cercetata penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Va reamintim ca soferita a reusit, miercuri dimineata, sa se rastoarne cu masina pe loc drept, dupa ce a pierdut controlul…

- Ochii uscati sunt una dintre cauzele comune ale ochilor rosii si cu fire de sange in ei. Cand ochii se usuca, devin iritati si inflamati, iar inflamatia provoaca la randul ei roseata. Iata de ce se inrosesc ochii si cum poti rezolva problema.

- Si inca o data, cea mai fidela fata s-a intors cu siguranta! Va suna cunoscute aceste versuri dragi cititori? Ei bine, este vorba chiar de ea, de Dana Coteanu zisa si Marijuana, care s-a intors, dar nu cu o noua melodie hip-hop/rap, ci cu un nou scandal!

- Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București anunta ca aproape 15.000 de persoane au donat sange in primele trei luni ale anului 2018. Astfel, in ianuarie-martie, anul acesta, 14.826 de oameni au donat sange, in timp ce anul trecut au fost 14.082 de donatori. Potrivit ASSMB, se inregistreaza…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru pentru fluidizarea traficului si inlaturarea efectelor precipitatiilor, in contextul avertizarilor meteorologice, precum si pentru constientizarea…

- Pe retelele de socializare circula in ultimele zile un mesaj disperat de ajutor pentru o tanara. Este mama a doi copii, cu al treilea pe drum si a fost diagnosticata cu leucemie. Tanara are nevoie urgenta de sange, grupa B3 pentru a putea fi salvata. “Avem nevoie urgenta de ajutor!!! Melinda , a fost…