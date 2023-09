Stiri pe aceeasi tema

- Un tanc a cazut pe carosabil de pe un trailer al armatei romane. Incidentul s-a produs pe DN2G. din direcția Comanești – Moinești, in cartierul Vasaiești din Moinești, județul Bacau. ”Trailerul a evitat un batran care traversa neregulamentar. Tancul a scapat din sistemul de ancorare, ieșind cu șenila…

- Un barbat de 51 de ani din comuna Caiuți s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea, miercuri seara, pe drumul dinspre Adjud catre Onești. Se pare ca șoferul consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan. Din cercetari, polițiștii veniți la fața locului au stabilit ca un barbat de 51 de…

- Un accident grav de circulatie a fost surprins de camerele de supraveghere. O femeie in varsta de 48 de ani a fost ranita, dupa ce masina in care se afla a fost izbita in plin de un alt autovehicul. Soferita mergea regulamentar, moment in care a fost acrosata de un autoturism condus de un barbat in…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de duminica, 30 Iulie 2023, pe DN29, in localitatea Dumbraveni din judetul Suceava.Accident rutier grav pe DN29 in localitatea Dumbraveni din judetul Suceava, unde un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile la kilometrul 15 300m. Evenimentul s…

- Un TIR plin cu lemne s-a rasturnat pe DN 2 in judetul Vrancea, dupa ce i-a explodat un pneu. In cadere, TIR-ul a lovit o alta mașina. Soferul camionului si o persoana din autoturism au fost raniti.

- Accident grav in județul Galați. Cinci persoane au fost ranite, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un cap de pod și s-a rasturnat. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.