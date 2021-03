Un tanc a tras asupra unei ferme de pui! A fost PRĂPĂD Un tanc al armatei italiene a efectuat, din greseala, un tir de antrenament asupra unei ferme de pui in nord-estul tarii, omorand un numar mare de pasari si provocand pagube materiale importante, a relatat joi AFP, informeaza Agerpres. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare Blindatul antitanc Centauro al brigazii Pozzuolo del Friuli efectua maneve pe timp de noapte in apropiere de Vivaro, la aproximativ o ora de mers cu masina la nord de Venetia, pe un teren militar, cand s-a produs incidentul. Multe gaini au fost ucise si o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe de o parte, țari precum Franța atrag atenția ca doar 5% din polulația eligibila din Uniune s-a vaccinat și nu este clar nici cata vreme o persoana imunizata este rezistenta la boala, nici daca și cat poate ramane contagioasa. Roboții și dronele, viitorul agriculturii. Scade nevoia de sezonieri…

- "Adeverinta electronica verde ofera o solutie la nivelul UE pentru a garanta faptul ca cetatenii UE beneficiaza de un instrument digital armonizat menit sa sprijine libera circulatie în UE. Acesta este un mesaj pozitiv, care vine în sprijinul redresarii…

- Comisia Europeana propune introducerea ,,certificatului verde digital” pentru Covid-19 (Digital Green Certificate), pentru a facilita calatoriile in interiorul UE. Vor primi un astfel de certificat persoanele vaccinate, cele care au trecut prin infecția cu coronavirus și cele care prezinta un test negativ,…

- Comisa Europeana a propus miercuri cererea unei adevrințe verzi pentru a facilita libera circulație in condiții de siguranța, pe teritoriul Uniunii Europene in timpul pandemiei. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ…

- Spania ar putea incepe sa foloseasca pașaportul de vaccinare din luna mai, declara ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto. Reyes Maroto a declarat ca Spania ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, cand va avea loc Targul international de turism FITUR,…

- Nu ai auzit de Prosecco doar daca ai locuit pe alta planeta in ultimii ani. Considerat la inceput "sampania saracului", Prosecco si-a construit in ultimii ani o imagine mult mai puternica. Daca sampania vine din regiunea Champagne din Franta, Prosecco se numeste Prosecco doar daca este produs in nord-estul…

- Klaus Iohannis nu considera pașaportul de vaccinare o idee buna. ” Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este inacceptabil, a spus președintele, intrebat daca s-ar putea introduce un astfel de document.

- 21 de unitati de invatamant din judetul Vaslui vor functiona in scenariul rosu de la inceputul saptamanii viitoare, potrivit unei decizii luate, vineri, de reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui. Una dintre scolile care va trece in scenariul rosu de functionare…