Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Harghita, aflat sub influenta drogurilor, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor rutieri din judetul Brasov si a accelerat. Masina a fost urmarita de mai multe echipaje de politie, fiind tras si un foc de avertisment catre pneuri, fara ca soferul sa opreasca. Ulterior,…

- Un sofer a acrosat doua persoane cu masina pe care o conducea si a fugit de la locul faptei. Politistii au fost alertati de victime despre cele intamplate si au pornit in urmarirea conducatorului auto, dar acesta a refuzat sa opreasca masina, pornind intr-o cursa nebuneasca prin oras.

- Un echipaj de politie a oprit in trafic, pe raza comunei Miresul Mare, o masina condusa de un tanar care parea sa fi consumat substante psihoactive, in prezent acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii mai multor infractiuni, conform IPJ Maramures.

- Un echipaj de politie a oprit in trafic, pe raza comunei Miresul Mare, o masina condusa de un tanar care parea sa fi consumat substante psihoactive, in prezent acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii mai multor infractiuni, conform IPJ Maramures. "Politistii au oprit pentru control…

- Noaptea trecuta, o autospeciala de poliție a urmarit in trafic, la Galanești, o mașina condusa de un individ fara permis care nu oprise la semnalul regulamentar. In vecinatatea unor cladiri dezafectate, din mașina au coborat trei tineri care au fugit in direcții diferite. Doi dintre ei au fost imobilizați…

- Cantaretul Dorian Popa a ramas fara pemis de conducere, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele agentului de circulatie, transmiet RomaniaTV.net. Politistii au pronit pe urmele acestuia. Urmarirea a avut loc pe pe bulevardul Stefan cel Mare, din Bucuresti, iar dupa ce Dorian Popa a fost tras in cele…

- Politistii din Capitala au reusit sa-l prinda pe barbatul de 39 de ani, suspectat ca nu a oprit la semnalele politistilor si a lovit cinci autoturisme, ranind usor doua persoane. El este acuzat de patru infractiuni, fiind audiat la sediul Brigazii Rutiere.

- Un sofer care nu a oprit la semnalele politistilor din Brigada Rutiera a intrat cu masina cinci autoturisme, pe strada Alexandru Serbanescu, si a fugit. Un pasager care se afla in masina a fost retinut de catre echipajele de politie. Doua persoane au fost ranite usor. Potrivit Politiei Capitalei, vineri,…