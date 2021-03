Un tânăr studio de arhitectură din România este deosebit în Europa Centrală și de Est Este unul dintre puținele studiouri din zona Europei Centrale și de Est specializat pe arhitectura medicala. Are o echipa de 10 arhitecți, dar și un epidemiolog implicat activ in proiectele de arhitectura medicala. Tesseract Architecture e un studio tanar de arhitectura fondat in anul 2015 de catre arhitectul Raluca Șoaita (foto), ajunge la inceput de 2021 la o cifra de afaceri anuala de aproape 1 milion de euro, inregistrand o creștere de aproape 5 ori mai mare fața de anul precedent. Totul pe fondul nevoilor din ce in ce mai ridicate atat pe segmentul facilitaților medicale private și publice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

