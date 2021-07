Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Galati sunt in alerta dupa ce un pescar a sunat la 112 a anuntat ca doi copii ar fi disparut in apele Siretului, la Branistea. Este vorba despre 2 copii cu varste de 12-13 ani. Conform ISU Galati, sambata seara, un pescar a anuntat ca doi copii ar fi disparut in apele Siretului,…

- Un baiat de 15 de ani, ce se afla la scaldat, a intrat in Dunare și nu a mai ieșit. Prietenii care il insoțeau au cerut disperați ajutor la 112. La aceasta ora, pompierii și scafandri il cauta pe copil. Baiatul a fost vazut cand intra in Dunare și pentru ca nu a mai ieșit, […] The post VIDEO Pompierii…

- O mașina in care se aflau trei barbați a cazut in noaptea de vineri spre sambata in Bratul Borcea al Dunarii. Unul singur a reușit sa iasa din autoturism și sa se salveze. Ceilalți doi nu au mai ieșit la suprafața. Pompierii din Ialomița ii cauta. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii…

- "In jurul orei 13:00, a fost gasit trupul neinsufletit al celeilalte minore, disparute luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea. Acesta a fost gasit in aceeași zona ca al surorii ei, fiind recuperat si adus la mal", a transmis ISU Tulcea, scrie realitateadeconstanta.net .Potrivit ISU Tulcea, in aceasta…

- Pompierii de la Secția Șimleu Silvaniei și Detașamentul Zalau au fost solicitați miercuri seara sa intervina pentru a cauta o persoana posibil inecata in lacul Varșolț (in zona rulotelor). Articolul Continua cautarile barbatului disparut in apele lacului Varșolț. Intervin și scafandrii apare prima data…

- Minor disparut in apele bratului Borcea al Dunarii, zona Fetesti Sat. Pompierii au demarat operatiunea de cautare, prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice.Disparitia copilului, in varsta de 14 ani, a fost sesizata de familia acestuia, astazi in jurul orei 18.30. Acesta se afla la…

- Pompierii și scafandrii incearca sa dea de urma unui barbat ieșit la pescuit pe apa Dunarii, dar despre care s-a aflat ca a disparut subit. Despre acest caz se cunosc destul de puține detalii. Conform primelor informații, se pare ca doi barbați au ieșit cu barcile la pescuit, pe Dunare, in localitatea…