- Un accident rutier de proporții s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari din Iași. Din nefericire, in urma impactului extrem de violent, șoferul, un tanar in varsta de 19 ani, a decedat pe loc, avand leziuni incompatibile cu viața. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua tinere și un barbat cu varstele cuprinse intre 17 și 25 de ani au fost transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a produs ieri, in jurul orei 22:20 in apropierea localitații Bratușenii Noi, din Edineț.

- In pragul sarbatorilor de iarna, o familie din Moreni este greu incercata de soarta. Fiul, in varsta de 22 de ani, a murit in Italia, intr-un accident. Baiatul ar fi Post-ul Familia unui tanar din Moreni, care a murit in Italia, are nevoie de sprijin pentru repatrierea corpului apare prima data in…

- O femeie cu COVID din Iași a murit in timp ce se afla cu familia la cumparaturi. Soțul a fost cel care a sunat la 112 și a spus ca femeia de 38 de ani s-a tratat timp de 10 zile acasa, pentru o presupusa gripa, fara a consulta un medic.

- Tragedie fara margini pe o șosea din Satu Mare! Un tanar motociclist a murit carbonizat, dupa ce a fost spulberat de un TIR pe centura Municipiului Carei. Conducatorul auto al TIR-ului s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa.