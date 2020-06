Un tanar mergea cu autobuzul … statea pe scaun și citea o carte. Moment in care o doamna in varsta urca in autobuz. Tanarul, foarte amabil din fire, se ridica in picioare si ii ofera locul. Doamna se aseaza si zice: – Tinere, dumneata cred ca esti din Cluj. – Da, asa e, de unde v-ati dat seama? – Pai ati fost amabil si mi-ati oferit locul! Tanarul: – Si dvs? Sunteti din Bucuresti? – Asa e! Cum v-ati dat seama?! – Pai nu ati spus multumesc! Articolul Un tanar sta pe scaun in autobuz apare prima data in Bewoman.ro .