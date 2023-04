Stiri pe aceeasi tema

In jurul orei 22:00, a avut loc un eveniment rutier pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, unde un autoturism a ajuns direct pe liniile...

Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la UTA. Un autoturism a fost lovit de tramvai. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD. Vom reveni cu amanunte.

- Un șofer din Arad a ajuns la spital, miercuri dimineața, dupa ce mașina sa a cazut de pe un pasaj rutier, direct peste liniile de tramvai. Autoturismul s-a prabușit in gol de la cațiva metri inalțime și a ajuns cu roțile in sus. In mașina se afla doar șoferul care a fost ranit, informeaza Agerpres.

Pompierii din Arad intervin, miercuri dimineata, la un accident rutier. Un autoturism a cazut de pe un pod pe liniile de tramvai, iar o persoana a fost ranita.

Echipele de intervenție au intrat in alerta, in aceasta dimineața, dupa ce un apel la 112 a anunțat producerea unui grav accident de circulație. ISU Arad a anunțat ca incidentul s-a petrecut pe podul din cartierul Micalaca – un autoturism a cazut de pe pod. La fața locului au fost trimiși pompierii…

Un autoturism scapat de sub control s-a lovit de un stalp, la intrarea in Beliu dinspre Bocsig. Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Ambulanța Județean, in urma impactului, un tanar de 32 de ani a fost ranit, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul din Ineu.

Urmarire finalizata cu un accident, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 1:20, in localitatea timișeana Sannicolau Mare. „Polițiștii orașului Sannicolau Mare, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Mihai Viteazu din oraș, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism,…

Grav accident de circulație azi dimineața, pe strada Victoriei din orașul Borșa. Polițiștii din Borșa ajunși la fața locului au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani din oraș, dinspre Suceava inspre Moisei, a parasit partea carosabila, moment in care a intrat in coliziune…