- CAPTURA SCUMPA!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și au indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Citroen Jumpy, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Belgia. Captura a fost facuta la Punctul…

- Un barbat de 28 de ani, cercetat de polițiști pentru comiterea infracțiunii de furt calificat La data de 21 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in noaptea de 20 spre 21 martie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei…

- Polițiștii și procurorii au facut 7 percheziții domiciliare in Ramnicu Valcea, la cererea autoritaților judiciare americane, fiind vizat un grup infracțional organizat care ar fi comis zeci de furturi in SUA de la persoane in varsta, care erau deposedate, uneori prin violența, de bijuterii și bani.Potrivit…

- Sambata, 11 martie 2023, polițiștii din Cugir au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba, care locuiește fara forme legale in Cugir și care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, fapta sesizata poliției la data de 19 noiembrie…

- FURT… Un barbat in varsta de 28 de ani din comuna Viișoara, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat pe raza localitații Halta Dodești este cercetat in libertate. Barbatul a furat unelte motorizate de gradina, din magazia unui consatean care locuiește in Barlad dar are casa și teren…

- Un tanar de 22 de ani din judetul Timis a furat o masina pe care a gasit-o cu cheile in contact, apoi a facut accident cu ea, ajungand in santul de pe marginea drumului. In urma accidentului, barbatul, care nu are permis de conducere, a fost ranit. Politistii au deschis dosar penal, potrivit news.ro.…

- Marti, 14 februarie, polițiștii Secției 1 Groși au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 26 de ani din Coltau, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 16 ianuarie a.c. și in 13 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, desfașoara cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de uzurpare de calitați oficiale, uz de fals și inșelaciune, conform art. 258, 323 și 244 din Codul Penal. Cercetarile…