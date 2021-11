Stiri pe aceeasi tema

- Un italian de 17 ani a fost reținut de oamenii legii. El facea parte dintr-o grupare periculoasa de pirați informatici ruși, iar prin intermediul acestora a reușit sa se imbogațeasca. Tanarul s-a ocupat de falsificarea certificatelor de vaccinare COVID-19. Acesta a reușit sa faca aproximativ 20.000…

- Urmarire ca in filme, noaptea trecuta, pe strazile unei localitați din județul Hunedoara. Un tanar de 16 ani a fost oprit cu focuri de arma, dupa ce a fost surprins de polițiști la volanul unei mașini. Bogdan Nițu, purtator de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Hunedoara, a declarat…

- Alegatorii din Uzbekistan, fosta republica sovietica din Asia Centrala ce se învecineaza cu Afganistan, sunt chemati duminica sa voteze în alegeri prezidentiale ce ar urma sa-i asigure actualului presedinte Savkat Mirzioev o victorie facila, în urma unui prim mandat marcat de reforme…

- Un tanar de 20 de ani, din judetul Timis, a pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Baiatul era nevaccinat si nu prezenta comorbiditati. Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore 7.095 de noi cazuri si a raportat 113 de decese.

- Peste 90% dintre romani integreaza carnea si preparatele din carne in meniul lor zilnic si saptamanal, arata datele Obor21.ro, prima cooperativa taraneasca digitala, care precizeaza ca valoarea medie a unei comenzi este de 235 de lei. “Peste 90% dintre romani integreaza carnea si preparatele…

- Un tanar de 17 ani a alunecat de pe cararea spre varful Tampa si s-a rostogolit pana la urmatoarea serpentina. Adolescentul s-a lovit cu capul de stanci si era pe jumatate constient cand a fost preluat de ambulanta

- Un tanar in varsta de 16 ani a fost atacat mortal de un tigru de Sumatra, specie aflata in pericol de disparitie, in provincia indoneziana Riau, a anuntat luni un reprezentant al autoritatilor, citat de agentia DPA. Baiatul era insotit duminica de tatal sau, muncitor pe o plantatie de palmieri pentru…

- Artista Carmen Șerban a luat recent o decizie importanta și anume, sa plece pentru o perioada la Londra. Și-a vandut unul dintre apartamentele pe care le deține, in speranța ca iși va putea inchiria sau achiziționa altul peste hotare. Din pacate, planurile interpretei au fost date peste cap. „Momentan…