- In cursul acestei zile, in comuna Baciu din județul Cluj, a avut loc un dublu asasinat. Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, un tanar și-ar fi ucis cu cuțitul mama și bunica, pe fondul consumului de droguri. Potrivit surselor BZC.ro, barbatul acuzat de crima ar fi avut un mandat de inchisoare de executat,…

- BANUIT DE TALHARIE, REȚINUT DE POLIȚIȘTII FOCȘANENI Politiștii Biroului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, au reținut un barbat, in varsta de 27 ani, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. Miercuri,…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a fost prins ca vindea substante psihoactive langa scena, la un festival desfasurat in judetul Cluj, informeaza DIICOT . Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de…