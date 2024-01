Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Zi de doliu național in Cehia, dupa ce un student al Universitații din Praga a comis cel mai sangeros atac armat, ucigand 14 colegi și ranind alți 25. Ies la iveala și detalii șocante din ancheta deschisa de poliție. Inainte de masacru, tanarul și-a ucis tatal și a postat pe o rețea de socializare un…

- O femeie in varsta de 42 de ani a murit, iar alte doua persoane – inclusiv un adolescent – au fost ranite intr-un atac armat in estul Londrei, transmite BBC, potrivit News.ro. A 42 year old woman has died and a man and teenage boy have been wounded in a shooting in Hackney in east […] The post Londra:…

- Adolescenta de 16 ani care l-a injunghiat, luni, pe un pedagog, pe motiv ca acesta o reclamase dupa ce a gasit-o cu un baiat in internatul liceului din Oradea la care invata, a fost retinuta si urmeaza sa fie prezentata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Fata a avut ascuns…

- Un tanar de 22 de ani, din Brașov, a fost arestat preventiv. El este acuzat ca si-a creat un cont pe o retea de socializare si ar fi adus elogii unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si unor lideri ai acestora. DIICOT anunta, sambata, ca procurorii au dispus retinerea pentru o perioada de…

- Intr-un rar interviu personal acordat publicației franceze „Paris Match”, prima doamna a Franței, Brigitte Macron, a vorbit despre inceputurile relației sale cu actualul președinte al Franței, pe cand acesta avea 15 ani, iar ea – 40. Prima doamna a Franței, Brigitte Macron, acum in varsta de 70 de…

- Condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea iubitei lui in 2017, dupa o cearta banala pe marginea unor firimituri lasate pe masa, un tanar de 35 de ani a fost trimis in arest la domiciliu din motive de sanatate. Barbatul este obez, iar instanța a decis ca iși risca viața in detenție,…