Un tanar de 29 de ani și-a lovit bunicul, i-a distrus mașina și, cu o bucata de fier, a spart geamurile casei.

- Conflict, vineri seara, intre un barbat de 29 de ani și bunicul sau in varsta de 60 de ani. Nepotul, pe fondul consumului de alcool, și-a lovit bunicul. Apoi, barbatul a rupt oglinzile mașinii bunicului sau și a spart parbrizul și geamurile casei in care locuia sexagenarul. Jandarmii au fost solicitați…

- Accident la beție. Un tanar din comuna Mihai Eminescu, fara permis, s-a urcat la volan și a distrus mașina Duminica, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au fost sesizați cu privire la faptul ca in comuna Mihai Eminescu s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale,…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați, in data de 30 noiembrie, despre faptul ca pe D.N. 18 a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Ajunși la fața locului s-a constatat faptul ca un moiseian de 49 de ani, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de…

- Un copil a murit, luni seara, și cinci adulți au fost raniți in urma unui accident in județul Bihor. O mașina și o caruța s-au ciocnit pe o șosea din localitatea Hidișelu de Sus. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor, coliziunea s-a produs in Hidișelu de Sus,…

- Un accident cumplit a dus la moartea unui copil in varsta de un an de zile, in condiții greu de explicat. Marți, in jurul orei 12.00, polițiștii de la Secția Rurala Galanești au fost sesizați prin 112 de catre un barbat din Voitinel care a anunțat ca nepotul sau a fost lovit de o mașina in timp ce ...

- Un tanar de 23 de ani din județul Sibiu, depistat beat la volan și lasat fara mașina de polițiști, a furat ieri noapte o autospeciala a Poliției Rutiere Sibiu și a inceput sa opreasca mașini in trafic, a transmis Turnul Sfatului. Un tanar de 23 de ani din localitatea Roșia a furat in noaptea de […]…

- Drama pe o șosea din Capitala – un tanar a sfarșit in urma unui grav accident rutier. Cadrele medicale și polițiștii au intervenit, marți seara, la locul unui accident rutier soldat cu o victima. Din pacate, pietonul nu a putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare la care a fost supus. Accidentul…