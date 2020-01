Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar se afla in coma la Spitalul de Urgenta din Chisinau dupa ce a fost batut in noaptea de Revelion de doi adolescenti in varsta de 17 si 21 de ani. Incidentul a avut loc in satul Costesti, raionul Ialoveni.

- Irina Rimes a fost internata in ultima zi a anului și a fost supusa unei intervenții chirurgicale de urgența.Artista a ajuns spital cu o hemoragie interna puternica. Ea a postat recent un prim mesaj de pe patul de spital in care a explicat printr-un joc de cuvinte natura problemei medicale.„I ovary…

- 82 de romani au ajuns la spitalele din tara in noaptea de Revelion cu rani provocate de folosirea necorespunzatoare a materialelor pirotehnice. Din aceeasi cauza in noaptea dintre ani, pompierii au intervenit la 28 de incendii, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.…

- Un tanar de 25 de ani a fost transportat de urgența, ieri, cu un echipaj SAMU AMU din Criuleni la Spitalul de Urgența din Chișinau. Baiatul a ajuns la spital, dupa ce din neatenție, in mana sa a explodat o petarda.

- In noaptea de Revelion s-au inregistrat aproape 3.500 de apeluri la numarul de urgența 112, 1.300 dintre acestea fiind probleme medicale. In aceeași noapte au fost suspendate 228 permise de conducere și 37 de certificate de inmatriculare, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). „In noaptea…

- Un barbat de 35 de ani a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat concubina, in seara de Craciun, in satul Hlina, raionul Briceni, care a fost transportata cu serviciul Aviasan la Chisinau pentru ingrijiri medicale.

- Un agent de paza de la Spitalul de Urgenta Craiova a fost lovit de tatal unui copil internat la Pediatrie. Incidentul a avut loc duminica seara, in incinta unitatii medicale. Se pare ca totul a pornit dupa ce barbatul nu a fost lasat sa intre in salonul in care se aflau sotia si copilul sau. Politistii…

- Fiul unui cunoscut avocat din Timișoara a fost batut cu bestialitate de patru indivizi chiar langa tribunalul Timiș. Totul s-a intamplat in seara de 3 octombrie la ora 21:30 cand b avocatului Florin Kovacs, in varsta de 18 ani se afla in stația de troleibuz de la Punctele Cardinale așteptand un mijloc…