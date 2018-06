Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire socanta la Iasi. Aseara, un apel la numarul unic de urgente avea sa anunte ca un barbat a fost gasit spanzurat intr-o padure din Bosia. Un echipaj medical a ajuns imediat la fata locului, dar nu a putut decat sa declare decesul. Un localnic, care se ducea sa-si aduca animalele…

- Durere fara margini la Iasi, dupa ce un tanar brancardier care lucra la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului de Neurochirurgie a fost gasit spanzurat • Barbatul urma sa se casatoreasca in scurt timp, iar cei care l-au cunoscut cred ca a recurs la acest gest dupa ce a pierdut niste bani…

- Noaptea trecuta, Marius Florin Bublea, un tanar de 33 de ani din Timișoara, s-a sinucis aruncandu-se de pe un pod direct pe asfalt, pe autostrada spre Lugoj. Acesta ar fi venit cu o masina de ocazie la podul ce se arcuieste peste autostrada, a fumat doua tigari si si-a sunat sotia careia…

- Un tanar de 21 de ani din Turda, Iszlai Antoniu Catalin, care muncea in Italia, este de negasit de cateva zile! A plecat de la locuința sambata spre duminica noaptea, iar de ieri polițiștii au inceput sa-l caute, fiind dat disparut. Familia din Romania face un apel disperat, pentru gasirea lui! Read…

- Cateva zeci de angajati ai Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri au intrerupt, vineri dupa-amiaza, programul de lucru pentru a declansa un protest spontan. Liderul Sanitas din cadrul unitatii medicale, Bogdan Movila, a declarat ca protestatarii sunt nemultumiti ca…

- Atacatorul, in varsta de 35 de ani, se afla intr-o caruta si l-ar fi injurat pe tanarul de 25 de ani, care se afla in drumul sau. S-a solicitat ajutor medical in Osoi, Sinesti. Este vorba despre un barbat, in varsta de 25 de ani, care a fost lovit cu o furca la nivelul capului in timpul unui conflict…

- Un copil in varsta de 12 ani din comuna Baltati a fost adus joi in stare grava la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi dupa ce s-a asfixiat cu o funie, in curtea gospodariei parintilor. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie, Tamara Solange Rosu, a declarat pentru AGERPRES ca baiatul…

- Un tanar de 29 de ani din Prahova spune ca agentul de la spitalul Campina a inceput sa fie violent atunci cand el a vrut sa-i duca mancare tatalui sau abia ieșit din operație, in afara orelor de vizita. "Am venit la tata sa-i aduc mancare. El mi-a zis nu se poate si eu i-am zis ok si cum facem…