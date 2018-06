Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a omorat cu sange rece mama. Tragedia a avut loc la Drobeta Turnu Severin, unde barbatul a injunghiat-o mortal pe aceea care i-a dat viața. Nu se cunosc motivele omorului. Crima a fost descoperita de un nepot al femeii, care a sunat la 112 și a anunțat incidentul. Potrivit reprezentantilor…

Cazul care a șocat o intreaga țara intreaga deveni din ce in ce mai dificil. Copilul de 9 ani din București care și-a ucis bunica marți seara (29 mai) ar suferi de sindromul ADHD. Mama baiatului este medic. Copilul a lovit-o de patru ori cu cuțitul in zona gatului pe bunica lui, apoi a sunat

- La Sebeș, in urma unui conflict spontan, care a avut loc pe terasa unui local public, un tanar de 32 de ani a fost injunghiat de un altul de 37 de ani. Autorul a fugit de la locul incidentului și este cautat de politisti. Din nefericire, victima a murit, au anunțat, miercuri, in jurul ore 13.00, reprezentanții…

- Miercuri, 4 aprilie a.c., la ora 2.50, un tanar de 25 de ani, conducea autoturismul pe Drumul Județean 108D, iar intre localitațile Fabrica și Girbou, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum-curba la dreapta, a pierdut controlul direcției de deplasare, a patruns pe sensul opus…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra.

- Tragedie in Cehia! Trei romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi (22 martie), intr-o uzina. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. In total, sase oameni și-au pierdut viața si alti doi au fost raniti grav. Consulul roman la…

