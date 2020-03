Stiri pe aceeasi tema

- Spania a devenit miercuri a doua tara cea mai afectata potrivit numarului de decese din cauza pandemiei de Covid-19, a carui expansiune "ameninta umanitatea intreaga", potrivit secretarului general al ONU, Antonio Guterres, scrie AFP.

- Alexandru Ivascu este administratorul unei sali de fitness din Drobeta Turnu Severin. Odata cu pandemia de coronavirus, el a schimbat complet regulile in sala pentru putinii clienti care inca mai vin sa faca sport. "Daca ii mai treceam cu vederea la incaltaminte, acum nu intri in sala, te…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. Acest lucru ii sperie pe oameni, iar majoritatea angajaților refuza sa ma vina la locul de munca sau sa foloseasca mijloacele de transport in comun, de teama sa nu se imbolnaveasca. Iata la ce variante legale pot apela aceștia,…

- Un tanar a fost filmat in timp ce linge o inghetata, apoi o pune inapoi pe raftul unui supermarket. Videoclipul a ajuns viral... The post Tanar filmat cand linge o inghetata si o pune inapoi pe raft, in magazin (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Un jandarm din Cluj este filmat in fata Garii central in timp ce da de pamant cu un barbat, pe care il loveste brutal apoi cu piciorul, il injura si il ameninta. Imediat, conducerea Inspectoratului Judetean de Jandarmi Cluj a anuntat ca a demarat o...

- Un jandarm din Cluj a fost filmat in timp ce injura, lovește și amenința cu barbat, in Piața Garii, din oraș. „Io-s nime-n Clujul asta? Te rup in doua”, amenința jandarmul in timp ce il lovește pe omul cazut la pamant. Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Cluj a declanșat o ancheta in acest caz.In…

- O bunica si nepoata ei au scapat miraculos cu viata dupa un accident socant, surprins de camerele de supraveghere. Cele doua asteptau la coada, intr-un magazin din Timisoara, cand o masina scapata de sub control a intrat prin perete si le-a spulberat.

- Ii place sa castige, este bogat si celebru si la inceput de an, Alex Bodi se tine de arogante. Zilele trecute, paparazzii l-au intalnit pe partenerul de viata al Biancai Dragusanu in oras, intr-un magazin exclusivist. Insotit de un prieten, omul de afaceri a fost protagonistul unui moment uluitor.