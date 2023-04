Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate un TIR și un autoturism a avut loc vineri seara in localitatea Ghimbav, județul Brașov. In urma impactului, un tanar de 22 de ani a murit, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie in varsta de 38 de ani, Joanna Cox, sufera de o afecțiune rara. Doarme pana la 22 de ore pe zi. Joanna Cox, in varsta de 38 de ani, a fost diagnosticata cu hipersomnie idiopatica in 2021, dupa ani de somn excesiv in care s-a luptat sa ramana treaza in timpul zilei, relateaza The Sun, informeaza…

- Un tanar de 20 de ani care a amenintat o femeie cu un cutit, a lovit-o cu pumnul in fata si i-a sustras telefonul, a fost retinut, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, banuit ca a violat și jefuit o femeie de 88 de ani, din localitatea Gugești, județul Vrancea, a fost prins, duminica, și dus la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Insomnia de care suferea Papa Benedict al XVI-lea a fost „motivul central” al demisiei sale in 2013, a dezvaluit el intr-o scrisoare trimisa cu cateva saptamani inainte de moarte biografului sau si prezentata, vineri, de un saptamanal german, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- O femeie din localitatea Istrau, judetul Satu Mare, a fost amendata cu 12.000 de lei dupa ce si-a abandonat cainele bolnav, intr-un sant, informeaza luni reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…