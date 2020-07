Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a vrut sa fie alaturi de mama sa, infectata cu coronavirus și internata in spital, dar medicii i-au interzis din cauza protocoalelor de siguranța. Ca sa nu-și lase mama singura in cele mai cumplite momentul, barbatul de 30 de ani a decis sa se cațere in fiecare seara doua etaje, pana in dreptul…

- Doua ore in terapie intensiva, acolo unde sunt tratați pacienți cu COVID 19, in stare grava și critica. Este experimentul jurnaliștilor Digi24, pentru a arata ca infecția cu noul coronavirus nu e o gluma. Carla Tanasie și Sorin Reiter au stat alaturi de medicii și pacienții din ATI, de la Marius Nasta,…

- In Comosia Juridica de la Senat, unde se dezbate legea carantinarii, Arafat a spus ca a primit un mesaj luni, la ora 15:45, in care era anuntat ca un pacient care s-a externat la cerere din Spitalul Colentina din Bucuresti, pe data de 6 iulie, deoarece avea simptome minore, a fost internat la terapie…

- La Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi, unde lucreaza medicul Florin Rosu, sunt ingrijite toate categoriile de pacienti infectati cu coronavirus - nou-nascuti, sugari, gravide, lehuze, tineri, persoane adulte, spune medicul. "In spitalul nostru am ingrijit pana acum 66 de copii dintr-un…

- In momentul de fata, in Spitalul Judetean Suceava sunt internati 451 de pacienti cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de managerul interimar al Spitalului Judetean, dr. Anatolii Buzdugan, care a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca in momentul de fata se inregistreaza o usoara scadere…

- Medicii care l-au avut in ingrijire pe premierul britanic, Boris Johnson, infectat cu Covid-19, pregatisera anuntul decesului sau dupa internarea lui in sectia de terapie intensiva, anunța The Sun. Boris Johnson a vorbit despre acest moment de cumpana in cadrul unui interviu acordat tabloidului The…

- In Franta, din cauza coronavirusului au murit 437 de persoane in ultimele 24 de ore, bilantul total al victimelor fiind de 23.293 de la inceputul epidemiei, a anuntat, luni seara, directia generala a Departamentului Sanatatii, anunța news.ro.Potrivit oficialilor, 14.497 de persoane au murit…

- Junior Sambia, 23 de ani, mijlocașul lui Montpellier, a fost internat de urgența la spital, avand simptome de coronavirus In martie, sud-coreeanul Suk Hyun-jun, atacantul lui Troyes (D2), a devenit primul fotbalist profesionist din Franța atins de coronavirus. Pana acum insa niciun jucator din Ligue…