Incidentul a avut loc in orașul Torino la sfarșitul lunii mai, iar victima s-a razbunat prin același gest. Atactorul s-a ales cu rani mai grave. Potrivit il Canavese, romanul, identificat ca Ionel Tofan, in varsta de 42 de ani, s-a intors acasa dupa ce a baut in oras cu…

Vladimir Draghia și ceilalți Razboinici au ajuns in țara, mai mulți oameni dragi așteptandu-i cu nerabdare. Draghia a avut parte de o surpriza foarte frumoasa, iubita lui, Alice, impreuna cu fetița au fost primele care l-au așteptat la aeroport. Imediat ce l-a vazut, Alice,…

Un barbat din Ramnicu Rarat a vrut sa-și ia viața de doua ori, disperat ca iubita i-a interzis sa-și vada copiii. Daniel Valcu a dezvaluit, la Acces Direct, cum viața lui este acum un calvar, dupa ce mama copiilor lui a plecat in Italia, alaturi de micuți.

Fostul consilier al Elenei Udrea, abia trecut printr-un divorț de fosta prezentatoare TV Anca Lungu, nu a stat sa-și linga ranile prea mult și s-a combinat cu o alta frumusețe. Ca s-o impresioneze, Ștefan Lungu și-a luat noua iubita de mana și au plecat intr-o vacanța scumpa. Ștefan Lungu a avut probleme…

- Cristian Balgradean poate spune ca a prins transferul vieții, la FCSB! A venit intr-un moment in care ”viața” portarului nu era deloc roza la Concordia Chiajna, unde se afla la cuțite cu șefii ilfoveni. Iar cand Gigi Becali a sunat, Balgradean a raspuns sec: ”da, vin!” Se afla in Italia și a doua zi…

Nicoleta, mama copilului lui Catalin Cazacu rupe tacerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu concurentul de la Exatlon, dar și de fosta lui iubita, Ana Roman. Tanara a marturisit cum s-a cunoscut cu sportivul și cat de tare a ajutat-o, in momentele grele. „Am avut doua relatii lungi si intense,…

Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Trupul neinsuflețit al Israelei Vodovoz s-a aflat de vineri seara la INML, dar pana ieri nu a venit nimeni sa il ridice. Baiatul și fata femeii de afaceri au apelat la transportul funerar. Hillal si Ianiv, care-i vor mosteni intreaga avere, o inmormanteaza pe Israela in țara ei natala, Israel. Sicriul…