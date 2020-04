Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, Facebook-ul era plin cu mesaje de susținere și mulțumire pentru toți romanii plecați in strainatate. Ba mai mult, chiar președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in care arata ca Diaspora trebuie sa devina o „prioritate naționala” in mod real. Acum,…

- Serghei Mizil nu are mila de romanii din Italia. Intr-un videoclip postat pe contul sau de Facebook, acesta a dat de pamant cu cei care sunt speriati de coronavirus. Cu un pahar de bautura infata, Serghei Mizil a pus tunurile pe romanii din Diaspora, dar si pe presedinteleRomaniei, Klaus Iohannis.…

- Rares Bogdan a lansat un nou apel pentru organizarea de alegeri parlamentare inainte de termen. " Jos ticaloșii! Romania are nevoie ca de aer de anticipate! Tot ceea ce face PNL pentru a reașeza țara in coordonatele normalitații, pentru a desființa privilegiile, a ieftini viața tuturor, PSD…

- Un jaf in stilul serialului „La Casa de Papel” s-a petrecut in Belgia. Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf, dintre care și un roman, cu varste cuprinse intre 21 și 22 de ani. Cei doi au jefuit Monetaria Regala, dar au avut ghinionul de a fura monede și bancnote scoase din circulație....…

- "Sunt doua chestiuni, intr-adevar. Si o concluzie! Prima. Premierul este desemnat sa guverneze, nu sa pice. Acesta este spiritul Constitutiei. A doua. Atunci cand refuzi o propunere responsabila, un premier capabil sa formeze o majoritate pentru investire, inseamna ca esti sigur ca ai voturile necesare…

- Actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, in data de 21 ianuarie 2020, ca tinerii fermieri vor beneficia in premiera de 50 ha teren agricol. Anunțul vine dupa patru ani de la promulgarea modificarilor la Legea 268/2001 de catre președintele Klaus Iohannis. Așadar, tinerii fermieri…

- O lectie despre cum ne putem renova scolile cu bani privati vine din Belgia, unde intr-un sistem politic si birocratic suficient de complicat, politicienii au gasit totusi o solutie, scrie stirileprotv.ro.

- Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, joi, pe Facebook, ca orice antrenor roman si-ar dori sa antreneze Universitatea Craiova, iar el nu face exceptie in acest sens, insa a subliniat ca momentan a decis sa ramana la Gaz Metan Medias.