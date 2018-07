Stiri pe aceeasi tema

- Un roman s-a spanzurat in Torino, pe trotuarul unei strazi aglomerate, iar jurnalistii de la publicatia Torino Today mentioneaza ca s-a sinucis "in mijlocul strazii, spanzurandu-se cu ajutorul unei...

- Un roman de 37 de ani a fost gasit spanzurat intr-o magazie, in Italia. Potrivit primelor cercetari, barbatul s-ar fi sinucis. (Oferta speciala playstation) Un roman de 37 de ani a fost gasit spanzurat intr-o magazie, in localitatea Roccasecca, provincia Frosinone din Italia. Din primele cercetari facute…

- Crima salbatica intre romani, pe strada, in Italia. Dupa ce l-a ucis pe Costel cu mai multe lovituri de lopata, i-a atacat sotia. Cei doi romani se luasera la cearta, duminica de dimineata la Naro, acolo unde locuiau, totul sfarsindu-se tragic. Constantin Costel Pinau, 36 de ani, a fost lovit de un…

- Tragedia din Torino s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri. Sotii locuiau intr-un apartament, la etajul 5 al unei cladiri din via Borgaro, 95, la Torino.Barbatul, dupa ce și-a injunghiat soția, a chemat salvarea și poliția, care l-a arestat. Sotia lui, Nicoleta Grigoras, a murit la…

- Un pacient de la un spital de boli cronice din Suceava a fost gasit spanzurat in salon. Barbatul de 53 de ani suferea de cancer si a decis sa isi puna capat zilelor, inainte sa sufere mai mult. O asistenta a intrat in rezerva si l-a gasit fara suflare. Tragedia s-a produs la joi dimineața, […] The post…

- Un sofer roman de TIR s-a spanzurat in cabina, intr-o parcare din Italia. E al doilea in mai putin de un an care isi pune capat zilelor in Peninsula. Alti soferi au descoperit corpul atarnand de cabina, dar salvatorii au ajuns prea tarziu. E al doilea in mai putin de un an care isi pune […] The post…

- Un tanar roman s-a spanzurat la ferma din Italia unde isi petrecea vacanta alaturi de iubita lui, si ea tot romanca. Trupul neinsuflețit a fost descoperit duminica la pranz (10 iunie) chair de iubita. Tanara a alertat imediat poliția. Cuplul de romani facea agroturism la o ferma langa Manciano, un cunoscut…

- Un tirist roman a blocat un automobil pe o sosea din Italia, apoi s-a dat jos si l-a atacat pe sofer cu un cutit. In autoturism calatoarea si un copil, fiul soferului atacat. Tiristul roman s-a sicanat in trafic pe SS16, directia spre Rimini, cu un automobil inmatriculat in Italia. La un moment dat…