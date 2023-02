Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze…

- Pentru a compensa pierderile, rușii vor recruteze femei condamnate pentru a participa la ostilitați, a transmis Statul Major al armatei ucrainene, intr-un comunicat mai amplu, preluat de Fakty . „Pe parcursul unei saptamani, ocupanții au recrutat aproximativ 50 de persoane din colonia corecționala pentru…

- Aproximativ 500 de proprietați din privincia ucraineana Crimeea, anexata unilateral de Rusia in 2014, au fost naționalizate de autoritațile instalate de Moscova in regiune, relateaza Reuters . Printre proprietarii acestora se numara oameni de afaceri și politicieni ucraineni. Vizați de decret sunt ”complicii…

- Armata rusa a bombardat vineri de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP. „Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk) cu rachete de doua ori.…

- Bloggerii militari ruși au postat luni mesaje pline de furie dupa ce au aparut informații privind moartea a sute de soldați ruși dupa lovituri cu HIMARS efectuate asupra unui internat al unei foste școli profesionale din Makiivka, un oraș ocupat de langa Donețk, capitala regiunii cu același nume. Daniil…

- Aprovizionarea cu energie in Vestul Ucrainei este dificila dupa noul raid aerian rusesc care a tintit joi din nou infrastructura energetica ucraineana, in timp ce in capitala Kiev circa 40% din populatie nu are curent electric, relateaza agentiile AFP si EFE. Desi armata ucraineana afirma ca a doborat…

- Evgheni Prigojin, seful grupului rus de mercenari Wagner, a confirmat ca un cetatean din Zambia, ucis la 22 septembrie, a murit luptand in Ucraina si ca fusese recrutat dintr-o inchisoare rusa, relateaza CNN. Evegheni Prigojin, caruia i se spune „Bucatarul lui Putin", fiind un apropiat al liderului…

- Principalii „șoimi de razboi” ai Rusiei s-au raliat in spatele deciziei umilitoare a forțelor Moscovei de a se retrage din orașul ucrainean Herson in aceasta luna, dar comandantul care a susținut aceasta mișcare se afla acum sub o presiune tot mai mare pentru a dovedi ca a meritat, relateaza Reuters…