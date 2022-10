Stiri pe aceeasi tema

- O mama și fiul ei au fost prinși drogați la volan, in Craiova. Dupa ce tanarul a fost descoperit drogat, și-ar fi chemat mama sa discute cu polițiștii, iar femeia a ajuns și ea drogata, cu mașina, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mama și fiu, prinși drogați la volan, in Craiova. Dupa ce tanarul a fost descoperit drogat la volan, și-a chemat mama sa discute cu polițiștii, iar femeia s-a dovedit a fi și ea drogata, atunci cand a ajuns cu mașina, scrie craiovaforum.ro. Ambii s-au ales cu dosar penal.

- Un bistrițean s-a ales cu dosar penal, dupa ce miercuri dupa-amiaza a fost prins de polițiști sub influența substanțelor halucinogene, la volan. Polițiștii au depistat un conducator auto aflat sub influența unor substanțe psihoactive și au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari pentru…

- Ieri, 07 septembrie, la ora 16.49, polițiștii din Borșa au oprit pentru control, un autoturism condus cu viteza de 82 km/h pe strada Victoriei din oraș. La volan a fost identificat un barbat de 24 de ani din oraș, care emana halena alcoolica. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind…

- Polițiștii rutieri salajeni au continuat acțiunile de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihoactive și a conducerii de autovehicule sub influența acestora. O noua fapta de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive a fost constatata de polițiști, sambata spre…

- A pus in pericol siguranța in trafic: Tanar de 26 de ani, prins beat la volan de catre polițiștii din Alba A pus in pericol siguranța in trafic: Tanar de 26 de ani, prins beat la volan de catre polițiștii din Alba La data de 22 august 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj…

- Polițiștii bihoreni intalnesc tot mai des cazuri de șoferi care se drogheaza și apoi urca la volan. Un tanar a fost prins in fapt miercuri dupa amiaza pe o strada din Oradea. Continue reading Inca un tanar prins drogat la volan in Oradea at Info real.