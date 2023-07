Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri romani au ajuns inca de vineri in insula Rodos, care este puternic afectata de incendii. Modulul Romaniei este format din 52 de militari și ei acționeaza pentru limitarea propagarii incendiilor in zonele afectate din Rodos, alaturi de pompierii greci și slovaci, a transmis IGSU. 1 de…

- Pompierii romani au inceput intervențiile in insula Rodos, iar lupta este grea, in condiții extrem de dificile și contra cronometru. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, cei 52 de pompieri, ajunși in Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifesta in Sud-Estul…

- Rona Hartner a declarat ca in ultimele luni a inceput sa tușeasca neincetat și a apelat la ajutor medical in Franța. Cum niciun medic nu i-a oferit un diagnostic clar, artista s-a intors in Romania, unde un specialist i-a spus ca este ceva mai grav decat o pneumonie. Dupa investigații medicale detaliate,…

- Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- In cursul acestei dimineti, pompierii romani, componenti ai modulului national de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21 iulie, au fost informati de catre ofiterul de legatura elen despre faptul ca este necesara deplasarea catre insula Rodos, zona puternic afectata de incendii.

- Pompierii romani, componenti ai modulului national de stingere dislocat in Grecia, se vor deplasa catre insula Rodos, zona puternic afectata de incendii, a anuntat duminica Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Astazi, pe 20 iulie, pompierii atentioneaza populatia cu privire la un cod galben de vijelii, descarcari electrice si grindina in cea mai mare parte din Romania, inclusiv in Constanta. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat, printr o postare pe pagina oficiala de Facebook, o atentionare…

- Dan Negru se afla in vacanța in Japonia, iar de acolo iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Recent, acesta a facut o postare in care abordat subiectul Muntelui Fuji. El a spus ca Romania nu a reușit sa-și promoveze imaginea in mod eficient. La scurt timp dupa mesajul publicat de acesta, Mircea…