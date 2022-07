Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care din acest an este pompieri la Detașamentul 1 de Pompieri din Timișoara, va participa saptamana viitoare la o importanta competiție de arte marțiale, la WUKF World Karate Championships 2022, care are loc la Fort Lauderdale, in Florida, Statele Unite. Ediția de anul…

- SCM USAMVB Timisoara a avut reprezentant la nationala in cele mai recente doua etape Rugby Europe Sevens Trophy Series. Kemal Altinok si colegii sai si-au indeplinit obiectivele in rundele de la Zagreb și Budapesta, unde s-au clasat pe 5, respectiv 4 si au reusit astfel calificarea in Grand Prix Series…

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

- Necesitațile de baza sunt asigurate in Romania pentru ucrainenii care fug din calea razboiului, insa cei mai mulți nu au avut „luxul” de a lua cu ei un instrument muzical, de exemplu. Maxim, un tanar de 17 ani care studia acordeonul de aproape un deceniu in țara natala, caștigand și concursuri, a fost…

- Ediția din acest an a Saptamanii Internaționale a Muzicii Noi – eveniment organizat de Ministerul Culturii și Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania UCMR-ADA – va avea parte și de o compoziție dedicata orașului Timișoara, realizata de Gabriel Almași, intitulata „Themes/Anthemes“. Cel mai…

- In vreme ce Netflix se gandeste cum sa taxeze account sharing-ul fara creasca si mai mult „hemoragia” de abonati, HBO, unul dintre principalii rivali la nivel global, anunta o crestere impresionanta a numarului de utilizatori. In primele trei luni ale acestui an, impreuna, HBO si HBO Max au ajuns la…

- In aceasta dimineața, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o parcare din zona Dambovița, au fost vandalizate și jefuite 16 autoturisme. La fața locului, polițiștii au constatat ca, prin distrugerea geamurilor laterale și lunetei, au fost sustrase din autoturisme…

- Filiala teritoriala Timiș a Ordinului Arhitecților din Romania prezinta in premiera vineri, 8 aprilie, de la ora 18:00, un film-eveniment, „Infruntand timpurile – arh. Vasile Oprișan”, care face parte din seria filmelor intitulate generic „Portret vertical – arhitecți in memoria orașului” și continua…