Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Albania se adanceste. A fost a treia seara de proteste violente declansate dupa ce un polițist a impușcat mortal un tanar care ieșise din casa in timpul restricțiilor de circulație. Polițistul a fost arestat, iar ministrul de interne și-a dat demisia.

- ​In timpul testarii vaccinului Pfizer, șase persoane au murit, conform agenției SUA pentru medicamente. Astfel, documentele Food and Drg Adminsitration (FDA), publicate pe data de 8 decembrie, indica șase decese in SUA, in timpul testului pentru vaccinul contra coronavirus, realizat de Pfizer și BioNTech.…

- Tot mai multi antrenori din Premier League se pronunta in favoarea unui numar mai mare de inlocuiri pe meci (cinci in loc de trei) in conditiile in care s-a constat, in acest sezon, o inmultire a cazurilor de accidentari in timpul partidelor, scrie dpa. Organizatorii Premier League nu…

- Numele celui mai tanar erou al Rezistentei franceze din cel de-al Doilea Razboi Mondial, un baiat in varsta de doar sase ani, a fost inscris pe placa comemorativa alaturi de ale altor combatanti anti-nazisti, cu prilejul Zilei Armistitiului, pe 11 noiembrie.

- Azi-noapte, in intervalul orar 23,00 – 05,00, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, impreuna cu politisti locali, au actionat pentru verificarea respectarii prevederilor H.G. nr. 935/2020, privind restrictiile de circulatie instituite dupa ora 23,00.

- Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, infectat cu coronavirus, a murit duminica seara. Cristian Zanfira lucra ca ofițer și avea doar 37 de ani. Era casatorit și avea doi copii minori. Polițistul era internat de cateva zile și primea tratament. Starea de sanatate s-a inrautațit…

- In Statele Unite au murit in acest an, in timpul pandemiei, cu aproape 300.000 mai multi oameni decat ar fi fost de asteptat pe baza tendintelor istorice, cel putin doua treimi dintre aceste decese avand drept cauza COVID-19, indica un raport guvernamental dat publicitatii marti, potrivit caruia…

- In Galeria Foto puteti vedea mai multe imagini de la locul impactului.Doua persoane au murit astazi, 3 octombrie 2020, in judetul Suceava, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de trenul Suceava Nord Botosani.Accidentul s a produs in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 14.00, iar la fata locului…