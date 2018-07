Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 28 de ani, Emanuel Mitric, consilier local din partea PMP la Radauți și ales zilele trecute vicepresedinte al Organizatiei Nationale de Tineret a PMP, a murit intr-un accident rutier care a avut loc marți, la Sarca, langa Targu Frumos. Conform colegilor de la "Buna Ziua Iași",…

- “Soferul Fordului care e rasturnat a venit pe contrasens dinspre Targu Frumos, cu viteza foarte mare, a intrat in Mercedes, apoi a ricosat in Audi. Eu cand am vazut ca venea autoturismul Audi spre mine am tras dreapta de volan si m-am dus in camp. A derapat din cauza carosabilului umed. Cand m-am dat…

- Un tanar de 19 ani a murit intr-un cumplit accident langa Pascani. Anchetatorii sustin ca s-ar fi sinucis. Accidentul cumplit a avut loc, miercuri seara, in comuna Siretel, in satul Slobozia. Din cauza vitezei, tanarul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Medicii ajunsi la fata locului nu…

- Clipe de groaza pentru zeci de turiști veniți sa viziteze zona montana a județului Prahova. Un autocar cu 46 de turiști francezi a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident cumplit in zona Poiana Țapului. (Reduceri mari la jocuri PC) Autocarul a intrat in coliziune cu un autoturism. Șoferul mașinii…

- Un accident cumplit s-a petrecut, vineri, pe DN 71 Targoviște – București, la Ilfoveni, dupa ce un șofer a intrat in depașire fara sa se asigure și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula regulamentar, din sens invers. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro…

- Șapte romani au murit intr-un accident rutier petrecut in Ungaria. Incidentul s-a produs pe drumul național 4, la kilometrul 58. Mașina era inmatriculata in Romania, iar in microbuz era un numar neprecizat de...

- Nunta a doi tineri s-a transformat in inmormantare, dupa ce amandoi și-au pierdut viața intr-un tragic accident rutier, care a avut loc cu doar cateva ore inainte de ceremonia in care ar fi trebuit sa-și jure credința veșnica, relateaza Daily Mirror. Luana Alves (36 de ani) și Rodrigo Nogueira (31 de…

- Tatal Anamariei Prodan, Traian Tanase, este inmormantat langa prima lui soție, la cimitirul Bellu. Cantareața de muzica populara Marioara Tanase a murit intr-un accident rutier, la varsta de 29 de ani. Cei doi iși fac somnul de veci unul langa altul, pe Aleea Artiștilor. Prima soție a lui Traian Tanase,…