- Gheorghe Raus, un tanar de 18 ani de la Unitate de tip familial din Gherla, a reușit sa intre la doua facultați de la UBB Cluj.Ghița, așa cum ii spun apropiații, a fost un elev extrem de silitor, perseverent și dornic de cunoaștere pe parcursul celor 12 ani de școala. El a depus maxima straduința și…

- ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMEȘENE – ROMANIA – JUDETUL CLUJ – MUNICIPIUL GHERLA – LANSEAZA APELUL DE FIȘE DE PROIECTE: POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 2/ OS 9.1./Intervenția 4 INSTALAREA / CONSTRUCȚIA UNOR TOALETE PUBLICE CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR IN CADRUL…

- Doar 30 de kilometri sunt de la Gherla pana la Cireșoaia, satul care ar putea fi supranumit fara nicio rezerva, Raiul Cireșelor. Acum face parte din comuna Braniștea, județul Bistrița-Nasaud, dar inainte a fost cuprins in Raionul Dej din județul Cluj. Așezarea este ascunsa printre coline, de unde se…

- La data de 14 iunie, in jurul orei 19.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Sic, care se deplasa la volanul unui autovehicul neinmatriculat, fara a deține permis de conducere. Ca urmare a verificarilor efectuate de polițiști…

- Agenți din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Cluj, impreuna cu agenți din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Gherla, au desfașurat joi, 10 iunie, o activitate preventiva și de informare a beneficiarilor din cadrul Unitaților de Tip Familial din Gherla,…

- La cateva luni de la inceputul campaniei de vaccinare a fost anunțata situația vaccinarilor Covid-19 la nivel național, detaliat pe localitați. Din datele publicate rezulta ca la Gherla s-au vaccinat pana la data de 26 mai 2021 un numar de 7.431 de persoane cu cel puțin o doza. Raportat la populația…

- In mai multe zone ale țarii turiștii au dat de vipera comuna, inclusiv la padurea de la marginea orașului Gherla. In zona montana a județului Cluj poate fi intalnita vipera comuna (Vipera... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident de circulație s-a produs duminica seara in jurul orei 18 pe șoseaua Gherla- Cluj, in zona localitații Apahida, la sensul giratoriu cu drumul spre Jucu. Din primele informații a avut loc o coliziune intre un autotren și un autoturism. In urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-un…