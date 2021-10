Un tânăr nevaccinat, prins la păcănele, cu certificat verde fals. Ce a rezultat din razia de la Timișoara Un tanar care era la pacanele, deși nu se vaccinase, a fost sancționat de polițiști. Acesta a aratat un cod QR fals. Alte zeci de amenzi au fost date sambata, 16 octombrie, la Timișoara, in timpul unei razii a poliției pentru prevenirea și combaterea raspandirii coronavirusului. Tanarul de 21 de ani se afla in incinta unei sali de jocuri electronice de pe bulevardul Eroilor de la Tisa. Barbatul le-a aratat polițiștilor un cod QR al altei persoane și a fost dus la sediul de poliție. S-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de „fals privind identitatea”. Sancțiuni date in urma raziei In timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

