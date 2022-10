Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la Zadareni. Din primele informații, este vorba despre o coliziune intre o motocicleta și un autotren. Vom reveni. The post Accident grav la Zadareni: un motociclist a ajuns sub TIR appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .

- Asociația Pantograf lanseaza proiectul „Poveștile sinagogilor”, inițiat și coordonat de Raluca-Elena Doroftei, care prezinta istoria a opt sinagogi din Timișoara, Arad, Lugoj, Reșița și Caransebeș prin intermediul unei platforme digitale. Aceasta va fi lansata in 6 octombrie și va permite descoperirea…

- Un barbat de 63 de ani a decedat, sambata, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Arad, martorii afirmand ca el voia sa isi aranjeze marchiza ca sa umbreasca balconul locuintei, dar a alunecat de pe scara, informeaza Agerpres.ro. Accidentul a avut loc in cartierul Micalaca,…

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism, in orașul Arad. Un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, județul Hunedoara, conducea,…

- Un tanar de 24 de ani, la volanul unui Mercedes, a provocat un teribil accident in vestul țarii. Una dintre victime, un copil de 10 ani, este in coma. Accidentul petrecut sambata seara in județul Bihor, la ieșire din Oșorhei spre Aleșd, in care au fost implicate doua autoturisme și un autobuz...

- Crima in vestul țarii. Doi studenți marocani, acuzați ca au sugrumat un tanar tunisian. Scene de groaza s-au scurs vineri noaptea in cartierul Vlaicu. Un tanar tunisian a ramas fara suflare; doi cetațeni marocani, studenți in Arad, au fost reținuți și, ulterior, arestați preventiv pentru 30 de zile...

- Tragedie in vestul țarii. O fetița de 10 ani și tatal ei au murit intr-un groaznic accident. Sora geamana a copilei care a murit este in stare critica la spital. O familie a fost distrusa intr-o clipa pe DN1, in județul Bihor. O fetița de numai 10 ani și tatal ei și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat…

- O mașina a fost inregistrata de polițiști cu aparatul radar in timp ce circula cu viteza de aproape 200 de km/h intre Arad și Șiria. Polițiștii Serviciului Rutier au depistat sambata, un tanar de 28 de ani, din județul Timiș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ709, in afara localitații Șiria. Aparatul…