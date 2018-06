Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care și-a pus capat zilelor pe calea ferata fiind decapitat de un tren era angajat ca militar la o unitate de logistica din Murfatlar. George P. avea 28 de ani, era divorțat și a lasat in urma un copil de aproximativ șase ani. Persoanele din anturajul sau spun ca tanarul militar parea a fi in…

- Un militar in varsta de 36 de ani a murit duminica dupa amiaza, dupa ce s-a impuscat cu arma din dotare in timp ce efectua serviciul de paza la o unitate militara din Mamaia Sat. Barbatul era angajat al Ministerului Apararii Nationale din 2004, iar la testarea psihologica sustinuta in acest an a fost…

- Astazi, 18 mai, are loc concursul de admitere in clasa a IX a la Liceul militar de marina "Alexandru Ioan Cuza din Constanta.Concursul consta intr un test grila de verificare a cunostintelor si se va desfasura la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgesculdquo;, cu sediul…

- Doi bunici din Murfatlar, județul Constanța, s-au folosit de nepotul lor pentru a obține bani. Ei susțineau ca baiatul sufera de cancer pulmonar. Astfel, cei doi batrani au postat pe internet un mesaj disperat de salvare a nepoțelului lor in varsta de cinci ani, care ar fi suferit de cancer pulmonar.…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02550 Bucuresti cumpara proiectile si bombe, care vor ajunge in Vernesti judetul Buzau, Murfatlar judetul Constanta si Brasov. Ministerul Apararii Unitatea Militara 02550 Bucuresti scoate din conturi circa 21.687.030 de lei pentru achizitia de bombe. Potrivit anuntului…

- Pentru executarea unor lucrari de reabilitare a conductei de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, din zona podului rutier din orasul Murfatlar, RAJA Constanta va intrerupe furnizarea apei potabile miercuri 28 martie si joi 29 martie 2018 in intervalul orar 08,00 16,00, informeaza SC RAJA SA. Vor…