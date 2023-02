Stiri pe aceeasi tema

- Incident macabru care ridica serioase semne de intrebare. Un tanar medic veterinar plecat din Anina in urma cu trei zile și dat disparut de familie a fost gasit mort, astazi, in portbagajul mașinii sale in campusul Agronomiei de la Timișoaram „La data de 11 februarie, polițiști de la Poliția Orașului…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei TRICA ANDRA, de 25 de ani, care a plecat de la domiciliul sau, din municipiul Pitești, in ziua de 28 ianuarie a.c., și nu a mai revenit. Semnalmente: aproximativ 1,60…

- Incident tragic la intrarea in Resita, judetul Caras-Severin. Un adolescent de 14 ani a murit dupa ce a cazut un copac peste mașina in care se afla. Parinții au ajuns la spital in stare de șoc.

- Politistii din Olt cauta o minora, de 14 ani, din municipiul Slatina, care a plecat voluntar și nu a mai revenit. La data de 31 ianuarie, in jurul orei 16.15, polițiștii din Slatina au fost sesizați, de o femeie, educatoare in cadrul Centrului Sf. Valentin, din municipiu ca, Florina Andreea Radu, de…

- Un barbat din Argetoaia a anunțat ca fratele sau a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii din Filiasi au fost sesizați de un barbat din comuna Argetoaia, ca, fratele sau, TRANDAFIR NICOLAE, de 64 de ani, a plecat de la domiciliul sau din comuna Argetoaia, in seara zilei de 25 ianuarie…

- La data de 30 decembrie 2022, politistii Sectiei nr. 5 Politie Iasi au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la aceeasi data, sora acesteia, VASILICA MARIA, in varsta de 62 de ani, din mun. Iasi a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. La momentul plecarii purta pantaloni …