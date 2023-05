Stiri pe aceeasi tema

- Șase luni „extra” de inchisoare, pentru un deținut de la Penitenciarul Aiud: A batut un coleg in curtea inchisorii Șase luni „extra” de inchisoare, pentru un deținut de la Penitenciarul Aiud: A batut un coleg in curtea inchisorii Un deținut al Penitenciarului Aiud s-a ales cu șase luni de inchisoare…

- Plictisit ca nu avea cu cine sa vorbeasca un deținut al Penitenciarului Aiud a distrus mai multe bunuri. Ce pedeapsa a primit Un deținut al Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud a spart mai multe bunuri pentru ca nu avea cu cine sa vorbeasca și ca ii era dor de familie. Distrugerea bunurilor fiind…

- Un barbat din Blaj a furat un caine, zeci de porumbei, haine și pachete de țigari. Ce pedeapsa i-au dat judecatorii Un barbat din Blaj care a furat un pui de caine, porumbei, o placuța cu ”Atenție caine rau”, cateva haine, țigari dar și alte bunuri și-a aflat pedeapsa. Furturile au durat aproape o…

- Un barbat din Alba ieșit din tura de noapte și-a batut vecinul care asculta muzica prea tare. Ce pedeapsa a primit Un barbat din Alba, domiciliat in satul Valea Gobii, a fost recent condamnat pentru loviri sau alte violențe, violare de domiciliu, dar și pentru distrugere, dupa ce și-a batut vecinul…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost recunoscut vinovat pentru savarșirea a 27 episoade de furt și stabilita o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis. Procurorii i-au inaintat invinuirea pe faptul ca, inculpatul, pe parcursul…

- Un barbat din Alba, deținut la Penitenciarul Aiud a scapat de inca o pedeapsa pentru distrugere, dupa ce procurorii au renunțat la urmarirea penala. In data de 8 martie 2023, magistrații Judecatoriei Aiud au admis cererea procurorilor. In fapt s-a reținut ca, la data de 07.05.2021, in jurul orei 13.00,…

- Cum a scapat un deținut furios din Penitenciarul Aiud de inca o pedeapsa: De ce s-a renunțat la urmarirea penala Cum a scapat un deținut furios din Penitenciarul Aiud de inca o pedeapsa: De ce s-a renunțat la urmarirea penala Un barbat din Alba, deținut la Penitenciarul Aiud a scapat de inca o pedeapsa…

- Un tanar inchis la Penitenciarul Aiud și-a incendiat celula, suparat ca sta singur in camera. Ce pedeapsa a primit Un tanar deținut din Penitenciarul Aiud a fost condamnat recent pentru disturgere, dupa ce și-a incendiat celula in care era inchis. In data de 28 februarie 2023, magistrații din Aiud au…