- Procurorii din Dusseldorf ii acuza pe Mihail, 50 de ani, și Arpine M., 44 de ani, o familie de germani de origine armeana, de tentativa de ucidere din culpa. Cei doi l-ar fi impins de la fereastra pe Ahmed, un barbat afgan de 29 de ani, pe care il prinsesera in apartament cu fiica lor, scrie publicația…

- Autoritatile medicale din Germania au recomandat ca toti copiii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani sa primeasca o doza de rapel anti-COVID-19, chiar daca Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) nu a autorizat administrarea unei doze booster pentru aceasta grupa de varsta, relateaza Reuters.

- Un barbat de 40 de ani și-a luat copilul și s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc.Totul s-a petrecut in cartierul Traian din Ramnicu Valcea, miercuri, in jurul orei 16:00. Polițiștii din Ramnicu Valcea au fost sesizați, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca 2 persoane s-au precipitat…

- Un tanar de 15 ani, confirmat cu Covid, a murit, a anunțat duminica Grupul de Comunicare Stategica (GCS). Potrivit GCS, este vorba de un tanar de 15 ani din județul Covasna. Acesta era nevaccinat și avea comorbiditați asociate.In ultumele 24 de ore au fost raportate in Romania 53 de…

- Un tanar s-a aruncat de la etaj pe strada Alezandru Vaida Voivod, in Gheorgheni, vis-a-vis de Iulius Mall Cluj.Incidentul s-a produs luni, 6 decembrie, in jurul orei 10.50.Din cate se pare, un tanar s-a certat cu iubita și apoi s-a aruncat de la etaj, in zona stației de autobuz. Vom reveni cu amanunte...

- Cadavrul unei femei a fost gasit sambata, 20 noiembrie, pe autostrada A7, in Schleswig-Flensburg, landul Schleswig-Holstein.Victima fusese lovita de un vehicul, dar avea si mai multe plagi injunghiate.In baza probelor adunate, politistii l-au retinut pe sotul tinerei - un barbat de 33 de ani - pentru…