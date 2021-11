Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Arad a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Cluj-Napoca. Poliția a deschis un dosar de cercetare, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc nefericitul eveniment. Poliția a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112, la data de 20 octombrie, in jurul orei…

- ACCIDENT rutier in zona Santimbru: un șofer in varsta de 23 de ani transportat la spital dupa o coliziune pe fondul neacordarii de prioritate ACCIDENT rutier in zona Santimbru: un șofer in varsta de 23 de ani transportat la spital dupa o coliziune pe fondul neacordarii de prioritate La data de 17 septembrie…

- Proaspat numit consilier onorific al premierului pe probleme de sanatate si in gestionarea pandemiei, fostul ministru PNL al Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat ca varful valului patru al pandemiei va fi la inceputul lunii octombrie, mentionand ca autoritatile vor putea face fata acestuia, deoarece…

- Doi barbați cu varstele de 52 și 54 de ani au murit dupa ce au cazut intr-un canal dintr-o ferma de porci din Verști, Suceava. ISU Suceava a informat ca un tanar de 23 de ani a incercat sa-i salveze pe cei doi barbați, aflandu-se acum in stare grava la spital. Ce s-a intamplat, de fapt?

- Un accident rutier a avut loc in jurul orei 14:40, intre Targu Frumos și Costești, pe DN 28 A.Accidentul a avut loc pe o porțiune dreapta de șosea, pe care se circula cu viteza. In urma impactului frontal, motociclistul in varsta de 29 de ani, barbat, a decedat pe loc. Șoferul din autoturism, un barbat…

- Un barbat care a cazut in gol aproximativ 30 de metri pe un traseu montan de pe Piatra Craiului a fost evacuat, marti, cu un elicopter SMURD-IGAV la o unitate medicala, dupa ce a fost ajutat de salvamontistii din Zarnesti. Conform Dispeceratului National Salvamont, barbatul era bine echipat…

- Polițiștii orașului Berbești au fost sesizați, astazi prin apel 112, de catre o femeie, ca, un patul ar fi cazut de pe un suport metalic, iar trei persoane au fost ranite. Din primele verificari s-a stabilit faptul ca, in timp ce se incarcau cereale intr-un patul, acesta ar fi cazut peste cele 3 persoane,…

- Un copil de noua ani din localitatea bistriteana Tureac s-a accidentat grav, marti dupa-amiaza, dupa ce a cazut de pe un pod, de la o inaltime de aproximativ trei metri, potrivit datelor transmise de catre purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar.…