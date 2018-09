Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Dambovita cauta, luni seara, un tanar in varsta de 17 ani, suspectat ca a violat o femeie cu handicap, fratele victimei fiind cel care a anuntat autoritatile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar in varsta de 22 ani din municipiul resedinta a fost retinut dupa ce l-a injunghiat mortal, cu un cutit, pe un alt tanar de aceeasi varsta, in timpul unui conflict spontan, se arata intr-un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, transmite Agerpres.…

- Politistii au retinut un tanar in varsta de 20 ani, din municipiul Piatra-Neamt, care este acuzat ca ar fi tras cu o arma de tip airsoft intr-o masina cu al carui sofer avusese o discutie contradictorie in trafic. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Robert Costan, a declarat, vineri, pentru…

- Barbatul care in noaptea de vineri spre sambata a impuscat un tanar de 25 de ani in antebrat, in Craiova, a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac in timp ce incerca sa iasa din tara, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, intrucat,…

- O persoana a fost impuscata in antebratul stang in noaptea de vineri spre sambata in municipiul Craiova, in urma unei sicanari in trafic intre soferii a doua autoturisme. Victima a fost dusa la spital, fiind in afara oricarui pericol. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor…

- Politistii din Prahova cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani,...

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 16 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlharie calificata. Un alt tânar este cercetat pentru lovire sau alte violențe.”La data de 8 iulie a.c., în jurul orei…

- Pe 22 iunie, un barbat, in varsta de 90 de ani, din Braila, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 16.06.2018, a nepoatei sale, Iosif Neluta, in varsta de 32 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu, la cumparaturi, si nu…