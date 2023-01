Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru talharie calificata, dupa ce a sustras din mana unei femei telefonul mobil, apoi i-a pulverizat spray lacrimogen in ochi, fapta savarsita in Parcul Poporului din Timisoara.

- Scena desprinsa din filme, in Parcul Civic din Timișoara. Un tanar a fost fugarit de polițiștii locali dupa ce a furat telefonul unui barbat, in plina strada. Hoțul a fost prins și reținut.

- Dosar penal pe numele unui tanar de 24 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce ar fi sustras mai multe sticle cu bauturi alcoolice dintr-un magazin. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Turda au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 23 de ani, din același municipiu, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii

- Ancheta ajunsa la final dupa șapte luni, la Timișoara. Polițiștii au reușit sa dea de urma unui tanar de 26 de ani care a intrat peste un barbat in casa și l-a luat la bataie. Agresorul i-a furat victimei bani, un telefon mobil și o bicicleta și a fost prins abia miercuri.

- Dosar penal pe numele unui taar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a furat țevile de cupru care compuneau instalația de incalzire a unei case. Individul a comis furtul in primavara și de atunci se ascundea de poliție.