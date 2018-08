Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, iar un minor a fost transportat in stare grava la spital dupa ce un autobuz de pe ruta Chisinau-Zatoca, cu 41 de pasageri la bord, a lovit din spate un tractor, dupa care a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un automobil. Doisprezece pasageri din autobuz au ajuns la…

- Conducatorul auto din Italia care a provocat vineri seara un accident rutier pe raza localitatii Berheci, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor sase, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit…

- Andreea Denisa, o tanara de 18 ani din Craiova, a murit in accidentul rutier provocat de prietenul ei, Matei Uncheasu (16 ani), care s-a urcat la volanul masinii Volkswagen Golf a parintilor fara a avea permis auto si in stare de ebrietate. Adolescentul a fost retinut pentru 24 de ore.

- Un tanar din Ciumbrud, fara permis de conducere, s-a urcat la volanul unei mașini și a provocat accident. Nu a adaptat viteza de deplasare in condiții de ploaie torențial si a intrat intr-un autoturism parcat regulamentar. Potrivit IPJ Alba, in 7 iulie, la ora 19.17, politistii din cadrul Poliției Municipiului…

- Un accident rutier foarte grav s-a petrecut miercuri seara, la Salcea, dupa ce un autoturism scapat de sub control s-a lovit violent, din lateral, de un gard. Un tanar de 19 ani a murit, iar un barbat in varsta de 47 de ani se afla ieri in stare foarte grava, in coma. Accidentul a fost produs de un…

- Ieri, 17 iunie 2018, in jurul orei 22.30, un barbat de 38 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Hapria, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu un capat de pod. In urma accidentului, un barbat de 67 de ani si un minor de 15 ani, ambii…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este cercetat penal dupa ce, in timp conducea fara permis si sub influenta alcoolului un autoturism, in comuna Putineiu, nu a acordat prioritate de trecere unei alte masini s...

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 19.20, pe DJ 106 H, pe raza localitatii Ighiel, un tanar de 24 de ani, din comuna Posaga, judetul Alba, in timp ce conducea o motocicleta, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba a pierdut controlul asupra acesteia, rasturnandu-se pe carosabil.…