Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de poliție a fost implicata, vineri seara, intr-un grav accident rutier in județul Buzau. Mașina urmarea un șofer care nu a platit benzina. Șoferul urmarit a lovit un pieton, iar mașina poliției un stalp de electricitate.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din Brodina, a ajuns dat in urmarire generala de Poliția Romana dupa ce Judecatoria Radauți a dispus arestarea sa preventiva pentru infracțiuni rutiere. La data la care mandatul a devenit definitiv și putea fi pus in aplicare, Ilie Constantin Dumitru nu a mai fost ...

- In noaptea de 17 spre 18 noiembrie a.c., in jurul orei 02:00, s-a produs un accident rutier in comuna argeșeana Valea Mare Pravaț. O mașina s-a rasturnat in afara drumului. Polițiștii au fost sesizați prin Serviciul 112, dar la fața locului nu mai era nimeni. Citește și Exclusiv. Dupa ce DIICOT a trimis-o…

- Joi, 10 noiembrie, in jurul orelor 16.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Serviciul Rutier, au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe raza localitații Hurezul Mare, posibil cu victima. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Un tanar de 24 de ani a fost impuscat din greseala in timpul unei partide ilegale de vanatoare care a avut loc in zona localitatii Rusca din județul Caraș Severin. Potrivit poliției, victima a fost ranita in zona toracelui si a piciorului.Incidentul a avut loc duminica seara, vinovat fiind un barbat…

- Un tanar care a condus un autoturism, desi avea permisul suspendat, si a accidentat grav un pieton, miercuri seara, in municipiul Dragasani, dupa care a fugit de la locul accidentului, a fost identificat de politisti, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.…

- Politistii constanteni au tras doua focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a provocat un accident rutier si a fugit. Conducatorul auto a fost imobilizat de politisti, fiind vorba despre un adolescent de 15 ani, care furase masina din Fetesti si alimentase la o benzinarie fara sa plateasca.…