Un tânăr din Zlatna e cercetat de poliție. A condus, fără permis și peste viteza legală, o motocicletă neînmatriculată La data de 23 martie 2021, in jurul orei 18.50, polițiștii din Zlatna l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata, pe Calea Moților din Zlatna, cu viteza peste limita legala. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu deține permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte autovehiculul pe care-l conducea. Fața de acesta, cercetarile sunt continuate, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat și conducere cu permis necorespunzator… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

