- Un tanar din județul Vrancea și-a omorat tatal dupa ce s-a intors de la manastire. Dupa ce a fost reținut și prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventiva, barbatul a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. Acesta le-a declarat anchetatorilor ca și-a ucis tatal din greșeala,…

- Sangerosul incident a avut loc sambata, 9 noiembrie, mandatul de retinere fiind emis pe 10 noiembrie. Agresorul urmeaza sa fie dus in fata judecatorilor, cu propunere de arestare. Victima se afla la spital, in stare stabila.

- Un barbat de 43 de ani a fost ucis luni seara de prietenul de pahar. Crima a fost comisa la Ramnicu Sarat, dupa ce barbații au stat la bautura mai multe ore, in diverse localuri de pe raza orașului. Inițial, au fost 4 tovarași de pahar, insa doi dintre ei s-au retras la un moment dat, ramanand la masa…

- Descoperire macabra intr-un sat din Vaslui. Un tanar de 32 de ani a fost gasit cu gatul taiat, chiar in fața porții. Martorii au explicat ca barbatul practic s-a tarat pana acolo cu ultimele forțe.

- Un tanar de 21 de ani, din județul Vrancea, a fost arestat preventiv, vineri, de magistrații Judecatoriei Novaci, dupa ce ar fi reușit sa fure trei mașini, in doua zile. Deși nu are permis de conducere, acesta a urcat la volanul autoturismelor lasate cu cheile in contact de proprietari, la…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au solicitat si obtinut de la Tribunalul Constanta arestarea preventive a doi tineri din satul Viile, comuna Ion Corvin, judetul Constanta. Conform datelor aflate la dosarul cauzei, sambata, un tanar de 33 de ani a fost oprit pe strada…

- Patru persoane au ajuns, duminica, la spital, una dintre acestea, un tanar de 19 ani, in stare foarte grava, dupa ce un sofer baut a intrat cu masina pe care o conducea intr-un cap de pod, la Marasesti, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In jurul orei 20,00, am fost sesizati…